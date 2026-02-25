Ο πιο απρόβλεπτος ήρωας της περσινής χρονιάς, ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot και έχει και για άλλους, απέδειξε πως η τύχη, όταν μοιράζεται, φέρνει… τριπλή επιτυχία.

Η ενέργεια «Κερνάει ο Μάκης», με πρωταγωνιστή τον εμβληματικό χαρακτήρα της viral τηλεοπτικής διαφήμισης του Eurojackpot, κέρδισε τρία βραβεία στα Event Awards 2026. Συγκεκριμένα, απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of Interactive Storytelling κάτω από 50.000 ευρώ, Silver βραβείο στην κατηγορία Brand Activation & Sales Promotion κάτω από 50.000 ευρώ και Bronze βραβείο στην κατηγορία Brand Engagement Event κάτω από 50.000 ευρώ.

Οι τρεις αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δημιουργική δύναμη και το μεγάλο αποτύπωμα που άφησε η ενέργεια «Κερνάει ο Μάκης», την οποία εμπνεύστηκε και υλοποίησε η ομάδα PR της Allwyn Hellas.

Ο Μάκης, με τη λευκή λιμουζίνα του, έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εισέβαλε σε γνωστά μαγαζιά και, ως… καλοσυνάτος ευεργέτης, κερνούσε τους θαμώνες φαγητό και ποτό. H PR ενέργεια με τον Μάκη κέρδισε τον ενθουσιασμό του κόσμου, έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς και βρέθηκε στο βάθρο των μεγάλων νικητών των φετινών Event Awards, που απονεμήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου.

