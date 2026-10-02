Η Εθνική Ομάδα, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Μία εβδομάδα, μετά τη μεγάλη νίκη της με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ αντιμετωπίζει ξανά τη Γερμανία. Την Κυριακή, στις 21:45, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι του Nations League.

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Euroleague: Παναθηναϊκός-Μακάμπι με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 3η αγωνιστική και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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Παναθηναϊκός να νικήσει με 6-10 πόντους

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»*

Στη Formula 1 πραγματοποιείται το Grand Prix του Μπαχρέιν που θα διεξαχθεί στη Μαλαισία. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

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Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝ