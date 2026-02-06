Η νέα εποχή της Allwyn αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στον Πύργο του Πειραιά. Το εμβληματικό κτήριο έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα της Allwyn, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία έχει εισέλθει ο ΟΠΑΠ. Σε δεκάδες καταστήματα της εταιρείας δεσπόζει πλέον το brand της Allwyn, ενώ οι εργασίες rebranding στα κεντρικά γραφεία της ολοκληρώθηκαν και πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται η έδρα της Allwyn στην Ελλάδα. Επιπλέον, από τις 19 Ιανουαρίου βρίσκεται στον «αέρα» το νέο website allwyn.gr.

Στο πλαίσιο της δυναμικής έναρξης αυτής της νέας εποχής, ο Πύργος του Πειραιά φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn, δημιουργώντας ένα μοναδικό νυχτερινό θέαμα.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn στα social media της: