Τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκινάει ο τελικός του Super Bowl. Οι πρωταθλητές του ΝFL, Κάνσας Σίτι Τσιφς θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Φρανσίσκο 49ερς στο Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές για τον τελικό του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Δείτε ορισμένα από τα ειδικά στοιχήματα που θα βρείτε στα καταστήματα ΟΠΑΠ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικά Αγώνα & Παικτών

Touchdown Παικτών στον αγώνα

Over / Under συνολικές προσπάθειες πάσας

Over / Under Receiving Yards

Over / Under Rushing Carries

Over / Under Interceptions

Παίκτης να κάνει Interception

Συνολικοί πόντοι Κίκερ

Ειδικά Ημιχρόνου

Usher πρώτο τραγούδι στο ημίχρονο

Usher ημίχρονο να εμφανιστεί μαζί του (Alicia Keys , Nicky Minaj , 50 cent κλπ.)

Usher πρώτη λέξη στο ημίχρονο

Ειδικά Taylor Swift

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Να κάνει διπλό high 5 σε μέλος του Box

Να φορέσει φανέλα του T. Kelce κατά τη διάρκεια του αγώνα

Να μιλήσει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής μετά τον αγώνα

Ο T. Kelce να κάνει πρόταση γάμου στην Taylor Swift

Θα δείξει η τηλεόραση την Taylor Swift κατά της διάρκεια του εθνικού ύμνου

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Στη Super League κλέβει την παράσταση το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που διεξάγεται την Κυριακή (20:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις από το ποτέ για το ντέρμπι της Super League. Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις και bet builder, που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη, έχει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα τα παιχνίδια.

Με το ανανεωμένο Bet Builder μπορείς να «χτίσεις» το στοίχημα σου όπως το θες, συνδυάζοντας το Βet Builder σου με άλλα Bet Builder, ακόμα και με άλλες επιλογές από διαφορετικούς αγώνες και ζεις μια μοναδική εμπειρία.

Πάμε Στοίχημα Tipsters: Η κορυφαία κοινότητα παικτών σε περιμένει στο opapstore app

Το Πάμε Στοίχημα είναι πιο πλούσιο από ποτέ με τους Πάμε Στοίχημα Tipsters, την μοναδική κοινότητα για παίκτες στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του opapstore app.

Μπαίνεις στο opapstore app, ακολουθείς τους κορυφαίους, «αντιγράφεις» τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου και σκαρφαλώνεις στο leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα*.