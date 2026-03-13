Ένα ξεχωριστό φουαγιέ πάρτυ γεμάτο λαμπερές παρουσίες πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Λαμπέτη την Τετάρτη 11 Μαρτίου, με την υπογραφή των Αθηναϊκών Θεάτρων και της Allwyn.

Αφορμή στάθηκε η επιτυχημένη παράσταση «Η ληστεία της συμφοράς», μια απολαυστική κωμωδία, όπου… όλα πάνε στραβά.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος και Γιώργος Χρανιώτης, οι οποίοι μας ταξιδεύουν στην Αθήνα του 1958, όπου επικρατούν απρόβλεπτες καταστάσεις και ξεκαρδιστικά απρόοπτα.

Τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχουν σχεδιάσει οι πρωταγωνιστές. Όταν όμως μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, περίμεναν τους καλεσμένους στο φουαγιέ, το οποίο μετατράπηκε σε ένα λαμπερό πάρτυ για τον θίασο, τους καλεσμένους, αλλά και πολλούς celebrities από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

