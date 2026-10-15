Οι αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης συνεχίζονται σήμερα. Η 2η αγωνιστική διεξάγεται στο Europa League και η 1η στο Conference League.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, μετά τις νίκες τους στην πρεμιέρα στου Europa League παίζουν σήμερα, στις 22:00, στη Γαλλία, με τη Μαρσέιγ και την Ρεν, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα του Conference League, υποδέχεται στις 19:45 στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Παναθηναϊκός-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45)

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Αντρέας Τετέι

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (22:00)

O Ζότα Σίλβα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και ο Ολυμπιακός να κερδίσει

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Αρμάντο Γκονσάλες

Ρεν-ΟΦΗ (22:00)

Over 0.5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Να σκοράρει ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0, ή 3-0

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