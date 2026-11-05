Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τα παιχνίδια του Europa League και του Conference League ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα.

Στις 22:00 αρχίζουν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων. Στο Europa League ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει σε ουδέτερο γήπεδο, στο Βουκουρέστι, την Χάποελ Μπερ Σεβά. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ (22:00)

· Ο ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

· Over 0.5 γκολ ΟΦΗ & Over 5.5 κόρνερ ΟΦΗ

· Να σκοράρει ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα

· Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ

· Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00)

· Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

· Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

· Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς

· Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Pamestoixima.gr: 4.140 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

Το παιχνίδι σου τα σπάει στο Pamestoixima.gr με συναρπαστική Προσφορά Γνωριμίας* Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση! Με το promo code PS4000 διεκδικείς έως 4.140 Δώρα*, σε μία προσφορά που βάζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο επίκεντρο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα