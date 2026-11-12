Η 11η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται σήμερα και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Ντουμπάι με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Η μεγάλη προσφορά* του Pamestoixima.gr φέρνει στο προσκήνιο τους απόλυτους πρωταγωνιστές!

Το Pamestoixima.gr προσφέρει στη EuroLeague το Score More – Win More. Για κάθε πόντο των σούπερ σταρ της EuroLeague, το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!

Με το Score More-Win More*, κερδίζεις έπαθλα* για κάθε πόντο που σημειώνει ο Εβάν Φουρνιέ στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Ντουμπάι.

Αύριο, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πολλές είναι οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρει το Pamestoixima.gr για τα ματς της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Pamestoixima.gr: 4.140 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

Το παιχνίδι σου τα σπάει στο Pamestoixima.gr με συναρπαστική Προσφορά Γνωριμίας* Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση! Με το promo code PS4000 διεκδικείς έως 4.140 Δώρα*, σε μία προσφορά που βάζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο επίκεντρο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα