Στην τελική ευθεία μπαίνει το esports Road Tournament της Allwyn, το εντυπωσιακό τουρνουά προσομοίωσηςαγώνων Formula 1.

Μετά την ολοκλήρωση του άκρως επιτυχημένου τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Αθήνα και στην Πάτρα, η Allwyn, Official Partner της Formula 1 και της McLaren Racing Team, υπογράφει τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, 28 Μαρτίου, στο «The Mall Athens».

Λίγο πριν την καρό σημαία του τερματισμού, οι νικητές κάθε πόλης θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό που θα διαρκέσει από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 , με έπαθλο ένα μοναδικό ταξίδι στο McLaren Technology Centre στην Αγγλία, στις 15 και 16 Μαΐου.

Μια racing sim εμπειρία για όλους τους επισκέπτες

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ένταση και υψηλές ταχύτητες, δοκιμάζοντας τις οδηγικές τους ικανότητες από τις 11:00 μέχρι τις 14:00 και από τις 18:00 μέχρι τις 21:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους συμμετέχοντες είναι να είναι ενήλικες.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα