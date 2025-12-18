Δύσκολη βραδιά για μεγάλα σημεία και απόψε. Λίγα ματς Κυπέλλου και μπόλικο Κόνφερενς Λιγκ.

Από αυτή εδώ τη Στήλη θα παίζουμε, κατά κύριο λόγο, τα δύσκολα σημεία, αφού έχουμε βοηθό πολύ σημαντικά στατιστικά, ήτοι, αριθμούς επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, εκτός από τη γνώση του χώρου και το ένστικτο που πρέπει να συνοδεύει όλα τα παραπάνω:

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προτείνουμε και πιο «λογικά» πράγματα.

Να θυμάστε όμως, ότι η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα. Μια κόκκινη, ένα «πέτσινο» σφύριγμα και ό,τι σκεφτήκαμε να ποντάρουμε πάνω του, πάει στον κουβά. Θέλει επομένως, σύνεση και «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι.

Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025:

Α) Κωδ. 925 – Κύπελλο Τουρκίας (19:30)

Γαλατάσαραϊ – Μπασάκσεχτίρ: Χ2: 5,00-6,15

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και πέρυσι στο ίδιο γήπεδο για την ίδια διοργάνωση. Έφεραν 2-2. Η φιλοξενούμενη έχει καλή φόρμα και νομίζω θα βάλει δύσκολα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Β) Κωδ. 941 –Κόνφερενς Λιγκ (22:00)

Λωζάνη – Φιορεντίνα: 2: 1,80

Φαινομενικά, η Φιορεντίνα με τα πολλά προβλήματα φέτος, δεν είναι για να την εμπιστεύεσαι. Ωστόσο, στην Ελβετία περνάει σαν τρένο και σε αυτό θα ποντάρω.

Γ) Κωδ. 943 – Κόνφερενς Λιγκ (22:00)

Ντινάμο Κιέβου – Νόα: Χ2: 3,65-3,15

Μόνο η αρμένικη Νόα με τους 8 βαθμούς έχει πραγματικό ενδιαφέρον για την έκβαση της αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στην Πολωνία.

Σας περιμένω και αύριο…

Αδάμ Αδαμόπουλος