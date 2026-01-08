Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Δεκέμβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ρέθυμνο Κρήτης, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» & «Ακριβές Σκορ» σε 4 αγώνες από την Premier League, τη LaLiga και την PrimeiraLiga, έπαιξε το σύστημα 4 και κέρδισε 58.781,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες,την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ, της4ης ιπποδρομίας από το Turf Paradise, ένας νικητής κέρδισε 4.825 ευρώ.