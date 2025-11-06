Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Οκτώβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στη Νέα Ιωνία, επέλεξε το στοίχημά «Ημίχρονο/Τελικό» σε 5 αγώνες από το Κύπελλο Ελλάδας, τη Serie A και την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και κέρδισε 21.080 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο Τρικάστ της 5ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.257 ευρώ.