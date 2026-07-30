Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Μαρούσι, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε 3 αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας και της Χιλής, έπαιξε το σύστημα 1-2-3 και κέρδισε 11.987,75 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Worcester, ένας νικητής κέρδισε 1.558,50 ευρώ.