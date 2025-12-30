Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Γαλάτσι, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» , «Νικητής Αγώνα» και «Διπλή Ευκαιρία» σε δώδεκα αγώνες από τη Premier League, τη Serie A και την Ευρωλίγκα και κέρδισε 12.242,59 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 28Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ της 9ης ιπποδρομίας από το Aqueduct, ένας νικητής κέρδισε 4.804.45ευρώ.