Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 19 έως τις 25Αυγούστου2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στις Κονίστρες Ευβοίας, επέλεξε το στοίχημα «Εύρος Γκολ (0-1)» σε 5 αγώνες από κατηγορίες της Αγγλίας και της Δανίας και κέρδισε 28.689,49ευρώ.

ΣτοΠάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στο Τρικάστ της 4ης ιπποδρομίας από το Newcastle, ένας νικητής κέρδισε1.344 ευρώ.