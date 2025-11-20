Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις11έως τις 17 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στις Αχαρνές Αττικής, επέλεξε το στοίχημα «Συνολικά Γκολ Οver 3,5» σε 6 αγώνες από το Challenge Cup της Σκωτίας, τη Νational League και το League Trophy της Αγγλίας και κέρδισε 46.848,50 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο Φορκάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Laurel Park, ένας νικητής κέρδισε 3.741ευρώ.