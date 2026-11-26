Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Πάτρα, επέλεξε το στοίχημα «Ημίχρονο/Τελικό» σε 4 αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αμερικής και τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και κέρδισε 9.800 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο Τετραπλό της 8ης ιπποδρομίας από το Kenilworth, ένας νικητής κέρδισε 2.547 ευρώ.