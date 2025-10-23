Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Κάρπαθο, επέλεξε τα στοιχήματα «Tελικό Αποτέλεσμα» και «Goal & Over 2,5» σε επτά αγώνες από την Premier League, την Bundesliga,τη LaLiga, τη Ligue 1,την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και του Bελγίου και κέρδισε 7.011,12 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Φορκάστ της 9ης ιπποδρομίας από το Laurel Park, ένας νικητής κέρδισε1.560ευρώ.