Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες και Συνολικά Γκολ» σε 9 αγώνες από τη Super League 1, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A, τη Ligue 1 και την πρώτη κατηγορία του Βελγίου και κέρδισε 25.856,16 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 7ης ιπποδρομίας από το Saratoga ένας νικητής κέρδισε 1.932 ευρώ.