Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17έως τις 23Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Σχηματάρι, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Εύρος Γκολ 4-6» σε 10 αγώνες από το Champions League, τη Championship, την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και κέρδισε 30.062,72 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες,το Σάββατο 21 Μαρτίου, στο Τρικάστ της 4ης ιπποδρομίας από το Newcastle, ένας νικητής κέρδισε 2.149 ευρώ.