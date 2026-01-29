Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχηματης Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 20 έως τις 26 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στις Σπέτσες, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε εννέα αγώνες από την PremierLeague, τη LaLiga, την Βundesliga, την Championship, τη League One, τη National League της Αγγλίας και τη League One της Σκωτίας και κέρδισε 42.771,64 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ της 8ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.943,11 ευρώ.