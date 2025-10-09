Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Ηλιούπολη, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα Ισοπαλία» σε εννέα αγώνες από το Champions League της Ασίας, την Championship της Αγγλίας, τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας και της Ιταλίας και την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, έπαιξε το σύστημα 7-8-9 και κέρδισε 78.168,65 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο Τρίο της 4ης ιπποδρομίας από το Auteuil, ένας νικητής κέρδισε 3.982,40ευρώ.