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Βραδιά Champions League είναι και η σημερινή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 9 τελευταίες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Στις 19:45 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα και Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ.

Στις 22:00 αρχίζουν τα ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ, Ίντερ-Στουτγκάρδη, Λιλ-Μπάγερν Μονάχου, Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενερμπαχτσέ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα ματς του Champions League:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ να κερδίσει & Over 5.5 Λίβερπουλ κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-2, 1-3 ή 1-4

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Η 14η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός να νικήσει , ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάϊρ να κάνει 5+ ασίστ & ο Σάσα Βεζένκοφ να πάρει 6+ ριμπάουντ

Ο Ολυμπιακός να νικήσει, ο Εβιάν Φουρνιέ να πετύχει 20+ πόντους & ο Τάισον Ουάρντ να πάρει 4+ ριμπάουντ

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