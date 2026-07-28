Τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ετοιμάζονται να «σφραγίσουν» ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση έκαναν με τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια.

Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:45), στο γήπεδο της Τούμπας, την Ντιναμό Κιέβου. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στη Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας επικράτησε με 3-2.

Στο Conference League o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (21:30), στο ΟΑΚΑ, την Πάξι, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων:

Ομάδα που θα προκριθεί

Μέθοδος πρόκρισης

Πρώτο γκολ στον αγώνα

Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου

Διπλή Ευκαιρία & G/G

Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* , «Βet Builder Βοοst»* και «Βet Lock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ