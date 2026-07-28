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Τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ετοιμάζονται να «σφραγίσουν» ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση έκαναν με τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια.
Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:45), στο γήπεδο της Τούμπας, την Ντιναμό Κιέβου. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στη Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας επικράτησε με 3-2.
Στο Conference League o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (21:30), στο ΟΑΚΑ, την Πάξι, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία.
Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων:
- Ομάδα που θα προκριθεί
- Μέθοδος πρόκρισης
- Πρώτο γκολ στον αγώνα
- Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ
- Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
- Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
- Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
- Διπλή Ευκαιρία & G/G
- Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
- Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* , «Βet Builder Βοοst»* και «Βet Lock»*.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ