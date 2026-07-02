Μία από τις πιο ξεχωριστές συναντήσεις του φετινού καλοκαιριού, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τους ανθρώπους του, πραγματοποίησε η Allwyn. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες η Allwyn στηρίζει χορηγικά, Ολυμπιονίκες, αθλητές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των media και της showbiz.
Η βραδιά, που είχε παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, συνδύασε γιορτινή διάθεση, αθλητική ενέργεια και λαμπερές παρουσίες, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον αθλητισμό.
Με κεντρικό μήνυμα «Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα», η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και των κοινών αξιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον ουσιαστικό δεσμό της Allwyn με τις εθνικές ομάδες και τους αθλητές. Η εταιρεία, εξάλλου, επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις.
Δείτε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά:
Ντορέττα Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης
Jan Karas, Γιώργος Καπουτζίδης
Οδυσσέας Χριστοφόρου
Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης
Βασίλης Τολιόπουλος, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Σπανούλης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Νίκος Ζήσης
Μελέτης Ηλίας, Τάσος Μπακασέτας
Γιώργος Πομάσκι, Λάμπρος Παπακώστας, Μάριος Γκιούρδας
Τατιάνα Στεφανίδου, Ντορέττα Παπαδημητρίου
Δήμος Ντικούδης, Εβίνα Μάλτση, Βασίλης Σπανούλης Νίκος Ζήσης, Βαγγέλης Λιόλιος
Κώστας Κεντέρης, Κώστας Φραγκολιάς
Νικολέττα Ράλλη, Θοδωρής Παπαλουκάς
Γιώργος Καπουτζίδης, Μάκης Γκαγκάτσης
Μαίρη Αυγερινοπούλου, Γιώργος Παπαχρήστος, Διονύσης Παναγιωτάκης, Τατιάνα Στεφανίδου, Γωγώ Αυγερινοπούλου
Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Μανώλης Σταυρουλάκης
Γιώργος Ζούμας, Δήμος Ντικούδης, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης
Γιώργος Καπουτζίδης, Αγάπη Γιαννακάκη
Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Νίκος Γιαννουλίδης
Ο Τάκης Φύσσας και ο Άγγελος Χαριστέας με τη σύντροφό του
Νάγια Πλάκα, Jan Karas, Χαρά Κοντοχρήστου, Νίκος Γιαννουλίδης, Χάρης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Καπουτζίδης, Αγάπη Γιαννακάκη
Άρτεμις Σπανού, Γιώργος Καπουτζίδης, Εβίνα Μάλτση, Μαριέλλα Φασούλα
Θανάσης Πασσάς, Γιώργος Γεροντιδάκης
Χρύσπα, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Δανάη Λουκάκη
Χαρά Κοντοχρήστου, Αθηνά Κλήμη
Έλενα Κρεμλίδου, Κατερίνα Ζαρίφη
Γιάννης Ντσούνος, Έλενα Παπαβασιλείου, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Πιτταράς
Νίκος Παπαγγελής, Απόστολος Χρήστου, Χάρης Αλιβιζάτος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης
Στελέχη της Allwyn με εκπροσώπους της ΕΟΚ, της ΕΟΠΕ, της ΕΠΟ, της ΚΟΕ και του ΣΕΓΑΣ