Ο Σταύρος Πήλιος και ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι οι καλεσμένοι του Allwyn Game Time. Οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μεταφέρουν το κλίμα που επικράτησε στην ομάδα από το ξεκίνημα της περιόδου έως τη στιγμή που σήκωσαν το τρόπαιο στην Allwyn Arena.

Ο Σταύρος Καλοσκάμης αποκαλύπτει ποιος συμπαίκτης του ήταν βέβαιος ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε το Πρωτάθλημα και το έλεγε από το καλοκαίρι όταν έκανε την προετοιμασία της η ομάδα! Ο Σταύρος Πήλιος αναφέρει ότι για όλη του τη ζωή θα θυμάται αυτή τη χρονιά.

Και οι δύο τονίζουν τη μεγάλη συμβολή του κόσμου της ΑΕΚ στην εφετινή επιτυχία. «Όταν βλέπεις τόσο κόσμο στις προπονήσεις ανατριχιάζεις» επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Καλοσκάμης υπόσχεται να καλέσει όλη την ομάδα στο εστιατόριο που έχει η οικογένειά του στις Σπέτσες και βγάζει το μενού των πρωταθλητών. Ο Σταύρος Πήλιος δείχνει στην κάμερα του Allwyn Game Time τα μενταγιόν που έφτιαξαν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ με τη βοήθεια του Λάζαρου Ρότα αμέσως μόλις κατέκτησαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Εξηγούν στη Λίλα Κουντουριώτη ποια είναι τα πειραχτήρια της ομάδας, ποιος από τους δύο θα ήθελε να ήταν συνοδηγός στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του προέδρου και διαφωνούν για την ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό Champions League.

Δείτε το επεισόδιο του Allwyn Game Time με τους πρωταθλητές Σταύρο Πήλιο και Δημήτρη Καλοσκάμη:

