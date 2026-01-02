Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλα παιχνίδια και σούπερ promos* σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ από το Πάμε Στοίχημα. Η αθλητική αυλαία της νέας χρονιάς ανοίγει με το ντέρμπι αιωνίων για την 19η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, τον Ολυμπιακό (21:15).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

• Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

• Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

• Πρώτο τρίποντο αγώνα/ομάδας (εύστοχο ή άστοχο)

• Ομάδα που θα πετύχει την πρώτη εύστοχη βολή του αγώνα

• Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα

Ο τελικός του ελληνικού Super Cup και το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

Το ελληνικό Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου (17:00). Παράλληλα, η εκκίνηση του νέου έτους περιλαμβάνει και ένα μεγάλο ντέρμπι στην Premier League, με την Μάντσεστερ Σίτι να υποδέχεται την Τσέλσι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου (19:30). Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών και για τα δύο παιχνίδια μεταξύ των οποίων:

Παίκτης να σκοράρει πρώτος απο την ομάδα του

Παίκτης να κάνει Χατ-τρικ

Ακριβές Σύνολο γκολ στον αγώνα

Ομάδα να σκοράρει και στα δυο ημίχρονα

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

Διπλή Ευκαιρία & Goal / No Goal αγώνα

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Tο ποδοσφαιρικό μενού περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν στην Premier League τα παιχνίδια Μπόρνμουθ-Άρσεναλ (Σάββατο, 19:30) και Φούλαμ-Λίβερπουλ (Κυριακή, 17:00), στη Serie A το ντέρμπι Λάτσιο-Νάπολι (Κυριακή, 13:30) και το Αταλάντα-Ρόμα (Σάββατο, 21:45), στη La Liga οι αγώνες Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα (Σάββατο, 22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις (Κυριακή, 17:15), ενώ για τη Ligue 1 τα βλέμματα στρέφονται στο ματς Μονακό-Λυών (Σάββατο, 18:00).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*. Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ