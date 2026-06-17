Τα πρώτα τους παιχνίδια στους ομίλους δίνουν σήμερα, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, δύο από τα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις 20:00 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 23:00 η Αγγλία παίζει με την Κροατία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* με τριπλό δώρο για τους αγώνες Πορτογαλία-Λ.Δ. Κονγκό και Αγγλία-Κροατία.

Ακολουθούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης οι αγώνες Γκάνα-Παναμάς (02:00) και Ουζμπεκιστάν-Κολομβία (05:00).

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τους σημερινούς αγώνες:

Πορτογαλία-Λ.Δ. Κονγκό

Over 0,5 Πορτογαλία γκολ & Over 6,5 Πορτογαλία κόρνερ

0,5 Πορτογαλία γκολ & 6,5 Πορτογαλία κόρνερ Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

γκολ & κόρνερ Να σκοράρει ο Μπρούνο Φερνάντες

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Αγγλία-Κροατία

Να σκοράρει ο Χάρι Κέιν

Να μη σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ

9,5 κόρνερ Over 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

0,5 γκολ στο 1 ημίχρονο & 4,5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Αγγλία να κερδίσει & Over 5,5 Αγγλία κόρνερ

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