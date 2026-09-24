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Η ώρα του πρώτου τζάμπολ έφτασε στη Euroleague. H νέα σεζόν ξεκινάει σήμερα και η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις.
Στις 21:15 στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί και στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια.
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EuroLeague: Μακροχρόνια στοιχήματα στο Pamestoixima.gr
Η σεζόν της EuroLeague ξεκινάει και μπορείς να προβλέψεις από τώρα τι θα συμβεί μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.
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EuroLeague: Ταξίδι με τον Ολυμπιακό στην Ισπανία
Το PS Blog και η Allwyn, official partner της EuroLeague, σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις τον Ολυμπιακό με έναν διαφορετικό τρόπο: όχι από την οθόνη, αλλά από κοντά, στην Ισπανία!
Ένας μεγάλος διαγωνισμός* σε περιμένει για λίγες ημέρες, στον οποίο διεκδικείς ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη, για να απολαύσεις τις αναμετρήσεις των «ερυθρολεύκων». Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
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