Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την έναρξη της Euroleague. Την Πέμπτη γίνεται το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Παρί και στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια.

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Νικητής Διοργάνωσης

Ομάδα να προκριθεί στο Final Four

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MVP- Κανονική περίοδος

Νικητής Κανονικής Περιόδου

Head to Ηead για ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στην κανονική περίοδο

Προπονητής της Χρονιάς

Αριθμός ελληνικών ομάδων στο Final Four

Σέντρα στο Nations Legue με «Επιστροφή Στοιχήματος»* & ειδικά στοιχήματα για την Εθνική Ομάδα

Την Πέμπτη ξεκινάει και το Nations League. Η Εθνική Ομάδα ανέβηκε στην 1η κατηγορία και παίρνει μέρος στον 2ο όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Στην 1η αγωνιστική αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (21:45) τη Σερβία στο Βελιγράδι. Στο άλλο ματς του ομίλου μας η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία.

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Over/Under Συνολικές Νίκες

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