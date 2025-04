Οι πρώτοι ημιτελικοί των Κυπέλλων Ευρώπης διεξάγονται αυτή την εβδομάδα. Στο Champions League παίζουν σήμερα (22:00) η Άρσεναλ με την Παρί Σεν Ζερμέν και αύριο (22:00) η Μπαρτσελόνα με την Ίντερ.

Την Πέμπτη (22:00) γίνονται οι ημιτελικοί του Europa League, Τότεναμ-Μπόντο Γκλιμτ και Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι αντίστοιχοι αγώνες του Conference League, Μπέτις-Φιορεντίνα και Τζουργκάρντεν-Τσέλσι.

Τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τα ακόλουθα παιχνίδια:

Τρίτη 29 Απριλίου: Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν.

Τετάρτη 30 Απριλίου: Μπαρτσελόνα-Ίντερ.

Πέμπτη 1 Μαΐου: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Bet Builder Ready για τα ματς του Champions League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready ανάμεσά τους και τα ακόλουθα για τους ημιτελικούς του Champions League:

Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν (Τρίτη, 22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ.

Ο Μπουκάγιο Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Άρσεναλ να κερδίσει.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Μπαρτσελόνα-Ίντερ (Τετάρτη, 22:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ίντερ να κερδίσει.

Ειδικά στοιχήματα για τις σειρές των playoffs της Euroleague

Στο μπάσκετ συνεχίζονται τα playoffs της Euroleague. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα (22:00) στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και θέλει να κάνει το 3-0 στη σειρά για να προκριθεί στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει τη νίκη αύριο (20:45) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές για να κάνει το 2-1 και να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικά στοιχήματα για τις σειρές των playoffs της Euroleague μεταξύ των οποίων και τα εξής:

Ομάδα που θα προκριθεί

Νικητής σειράς με χάντικαπ

Ακριβές Σκορ Σειράς

Πόσες φορές θα γίνει μπρέικ στην σειρά

