Η «διαβολοβδομάδα» της Εuroleague συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής. Αύριο παίζουν οι 2 ελληνικές ομάδες. Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μιλάνο.

Η μεγάλη προσφορά* του Pamestoixima.gr φέρνει στο προσκήνιο τους απόλυτους πρωταγωνιστές!

Το Pamestoixima.gr προσφέρει στη EuroLeague το Score More – Win More. Για κάθε πόντο των σούπερ σταρ της EuroLeague, το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!

Με το Score More-Win More*, κερδίζεις έπαθλα* για κάθε πόντο που σημειώνει ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο στα παιχνίδια Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μιλάνο.

Πολλές είναι και οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρει το Pamestoixima.gr για τα ματς της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Pamestoixima.gr: 4.140 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

Το παιχνίδι σου τα σπάει στο Pamestoixima.gr με συναρπαστική Προσφορά Γνωριμίας* Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση! Με το promo code PS4000 διεκδικείς έως 4.140 Δώρα*, σε μία προσφορά που βάζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο επίκεντρο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα