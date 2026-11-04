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Η 4η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώνεται με 9 παιχνίδια. Στην Allwyn Arena στις 19:45 αρχίζει ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Νωρίτερα, στις 17:30, παίζει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Ρεν, σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του Europa League.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες AEK-Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεν-Ολυμπιακός και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Ρεν-Ολυμπιακός (17:30)
- Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ
- Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
- Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ
- Over 1.5 γκολ Ρεάλ Μαδρίτης & Over 6.5 κόρνερ Ρεάλ
- Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
Score More–Win More* για κάθε πόντο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις
Η 10η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα (21:45) με τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός.
Η μεγάλη προσφορά* του Pamestoixima.gr φέρνει στο προσκήνιο τους απόλυτους πρωταγωνιστές!
Το Pamestoixima.gr προσφέρει στη EuroLeague το Score More – Win More. Για κάθε πόντο των σούπερ σταρ της EuroLeague, το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!
Με το Score More-Win More*, κερδίζεις έπαθλα* για κάθε πόντο που σημειώνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός.
Πολλές είναι και οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρει το Pamestoixima.gr για τον αγώνα του Παναθηναϊκού, ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:
- Ο Παναθηναϊκός να νικήσει, & ο Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει 4+ ασίστ & ο Ματίας Λεσόρτ να κάνει 8+ ριμπάουντ
- Γκερσόν Γιαμπουσέλε – Σύνολο Πόντων 13+
- Χουάντσο Ερναγκόμεθ – Συνολικά Ριμπάουντ 6+
- Φακούντο Καμπάτσο – Συνολικές Ασίστ 8+
- Έντι Ταβάρες – Συνολικά Ριμπάουντ 10+
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