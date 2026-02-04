Οι πρώτοι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγονται σήμερα. Στις 17:00 στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό και στις 20:30 στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» ξεκινάει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Σήμερα, στις 18:30, γίνεται στην Τρίπολη και ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής της Super League, που είχε αναβληθεί, ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* έχει για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, σε επιλεγμένες αγορές και Bet Builder Ready, για το Κύπελλο Ελλάδας και τη Super League, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00)

· Over 0,5 γκολ ΟΦΗ & Οver 0,5 κόρνερ ΟΦΗ

· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

· Ο Λεβαδειακός να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (18:30)

Να σκοράρει ο Μεχντί Ταρέμι

Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Over 2,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (20:30)

· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ

· Να σκοράρει ο Τάσος Μπακασέτας

· Over 0,5 γκολ Παναθηναϊκός & Over 5,5 κόρνερ Παναθηναϊκός

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα