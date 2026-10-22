Τη σκυτάλη από το Champions League παίρνουν σήμερα το Europa League και το Conference League.

Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Conference League.

Στις 19:45 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Λεβερκούζεν και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του στην πρεμιέρα του Europa League, όπου κέρδισε με 2-0 μία άλλη γερμανική ομάδα, την Χοφενχάιμ.

Στις 22:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Σπάρτα Πράγας με στόχο το 3 στα 3 στο Europa League.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (17:30)

Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

8.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Σαντίνο Αντίνο

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

ΟΦΗ-Λεβερκούζεν (19:45)

Over 3.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

γκολ κόρνερ 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας

Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας (22:00)

Ο Ζότα Σίλβα να σκοράρει & ο Ολυμπιακός να κερδίσει

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

8.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Αρμάντο Γκονζάλες

Euroleague: Παναθηναϊκός-Μπασκόνια με σούπερ προσφορά*

Σήμερα ξεκινάει και η 7η αγωνιστική της Euroleague. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Μπασκόνια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (21:15)

Ματίας Λεσόρτ – Συνολικά Ριμπάουντ 9+

Σιλβέν Φρανσίσκο – Συνολικές Ασίστ 6+

Κώστας Σλούκας – Σύνολο Πόντων 11+

Κέντρικ Ναν – Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+

Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, ο Σιλβέν Φρανσίσκο να πετύχει 16+ πόντους και ο Κέντρικ Ναν να μοιράσει 3+ ασίστ

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