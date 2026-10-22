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Τη σκυτάλη από το Champions League παίρνουν σήμερα το Europa League και το Conference League.
Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Conference League.
Στις 19:45 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Λεβερκούζεν και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του στην πρεμιέρα του Europa League, όπου κέρδισε με 2-0 μία άλλη γερμανική ομάδα, την Χοφενχάιμ.
Στις 22:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Σπάρτα Πράγας με στόχο το 3 στα 3 στο Europa League.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (17:30)
- Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Σαντίνο Αντίνο
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
ΟΦΗ-Λεβερκούζεν (19:45)
- Over 3.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ
- 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
- Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας
Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας (22:00)
- Ο Ζότα Σίλβα να σκοράρει & ο Ολυμπιακός να κερδίσει
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Αρμάντο Γκονζάλες
Euroleague: Παναθηναϊκός-Μπασκόνια με σούπερ προσφορά*
Σήμερα ξεκινάει και η 7η αγωνιστική της Euroleague. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Μπασκόνια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (21:15)
- Ματίας Λεσόρτ – Συνολικά Ριμπάουντ 9+
- Σιλβέν Φρανσίσκο – Συνολικές Ασίστ 6+
- Κώστας Σλούκας – Σύνολο Πόντων 11+
- Κέντρικ Ναν – Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+
- Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, ο Σιλβέν Φρανσίσκο να πετύχει 16+ πόντους και ο Κέντρικ Ναν να μοιράσει 3+ ασίστ
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