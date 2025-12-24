Η δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ συνεχίζεται στις γιορτές και το Pamestoixima.gr έχει πολλές σούπερ προσφορές.

Ανήμερα των Χριστουγέννων η σούπερ προσφορά* είναι για το ΝΒΑ, για τα παιχνίδια που διεξάγονται από την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου έως την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 05:30.

Η 18η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Παρασκευή και η σούπερ προσφορά του Pamestoixima.gr είναι για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, το οποίο αρχίζει στις 21:30.

H Super League διακόπτεται για τις γιορτές και επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου, αλλά το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* στο μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα για τον νικητή.

Μεγάλη μάχη γίνεται για τον τίτλο. Στην κορυφή της βαθμολογίας ανέβηκε η ΑΕΚ με 37 βαθμούς και την ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 36 και ο ΠΑΟΚ με 35.

Boxing Day Premier League με 3000 Δώρα* χωρίς Κατάθεση | Pamestoixima.gr

Η Boxing Day Premier League αποκτά έξτρα ενδιαφέρον στο Pamestoixima.gr, με μια εορταστική προσφορά* γνωριμίας που συνοδεύει τη δράση των ημερών. Το αγγλικό ποδόσφαιρο των γιορτών συνδυάζεται με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση, δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε κάθε αναμέτρηση της αγωνιστικής.

Από τις 26 έως τις 28 Δεκεμβρίου, η Premier League γεμίζει το πρόγραμμα με συνεχόμενα ματς και το Pamestoixima.gr φροντίζει ώστε η εμπειρία να είναι ακόμη πιο απολαυστική, μέσα από μια προσφορά*, εντελώς δωρεάν, που ταιριάζει απόλυτα στο εορταστικό κλίμα της Boxing Day.

Premier League Boxing Day: 0% Γκανιότα** σε όλα τα ματς | Pamestoixima.gr

Όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής παίζονται με 0% γκανιότα** στην αγορά «Νικητής Αγώνα».

Ακόμα πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις, ακόμα περισσότερη αξία και κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού σε κάθε αναμέτρηση της Boxing Day Premier League.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Πολλές είναι και οι ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρει το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια της Premier League.

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. **Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα – Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα