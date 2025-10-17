Η Super League επιστρέφει με ντέρμπι. Την Κυριακή, στις 21:00, στην Opap Arena, η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον δεύτερο στη βαθμολογία ΠΑΟΚ. Το Sports Party από το Πάμε Στοίχημα ξεκινάει την Κυριακή, στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Το Sports Party* σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Bundesliga, Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (Σάββατο, 19:30), της Serie A, Ρόμα-Ίντερ (Σάββατο, 21:45) και της Premier League, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κυριακή, 18:30).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Ρόμα-Ίντερ (Σάββατο, 21:45)

Iσοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Α. Τόβμπικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρόμα να κερδίσει

Π. Ντιμπαλά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ρόμα να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κυριακή, 18:30)

Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Λίβερπουλ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Ισοπαλία, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ

Άρης-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 19:30)

Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Οver 2,5 γκολ & Οver 10,5 κόρνερ

Άρης Οver 0,5 γκολ & Άρης Οver 6,5 κόρνερ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Κυριακή, 21:00)

Φ. Πιερό να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

Γ. Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

ΑΕΚ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ