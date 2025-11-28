Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της Super League, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασε μία σούπερ ενισχυμένη απόδοση στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν το ντέρμπι της Premier League, Τσέλσι-Άρσεναλ (Κυριακή, 18:30), της Bundesliga, Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ (Σάββατο, 19:30) και της Serie A, Ρόμα-Νάπολι (Κυριακή, 21:45).

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Τσέλσι-Άρσεναλ (Κυριακή, 18:30)

Άρσεναλ να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

Τσέλσι Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Τσέλσι Over 2,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο Οver 2,5 γκολ & Οver 10,5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Κυριακή, 21:00)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

Λ. Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

Τ. Μπακασέτας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ