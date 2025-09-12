«H πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» για την Εθνική μας…

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στις 21:00 (ΕΡΤ1 – Novasports Start) την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 έχοντας ως στόχο την επιστροφή του στον τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η… παρέα του είναι αποφασισμένοι να υπερβάλλουν εαυτούς απέναντι στο συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν στη Ρίγα της Λετονίας, για να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Η τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων έφτασε σε ημιτελικό ήταν το 2009, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Συνολικά, η εθνική ομάδα έχει δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της έχει να επιδείξει μόλις ένα ένα ασημένιο (2001).

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της γειτονικής χώρας μονοπωλεί και το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να στοιχηματίσουν στο αποτέλεσμα του αγώνα.

Την Τετάρτη οι μπουκ έδιναν φαβορί στην Τουρκία με αποδόσεις από 1.74 έως 1.91, την ώρα που τα ποσοστά της Ελλάδας κυμαίνονταν από 1.95 έως 2.15.

Εντούτοις από εχθές δίνουν ελαφρύ προβάδισμα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στις περισσότερες στοιχηματικές η νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό δίνεται σε απόδοση 1.93, με τους Τούρκους να έχουν ποσοστό 2.07.

Όσον αφορά στον πρώτο χρονικά ημιτελικό η Γερμανία είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη-πρόκριση με απόδοση 1.10, την ώρα που η πιθανή νίκη των Φινλανδών δίνεται σε απόδοση 7.00.