Πάμε πάλι, με Τσάμπιονς Λιγκ, Τσάμπιονσιπ και τις λοιπές «μικρές», κατηγορίες της Αγγλίας. Με λιγότερες αναμετρήσεις αλλά ούτως ή άλλως μια ακόμη βραδιά που υπάρχουν ευκαιρίες.

Χθες, Τρίτη, επαληθεύτηκαν οι δύο από τις τρεις προτάσεις της Στήλης και εκείνη που χάθηκε, συνέβη λόγω κόκκινης στη γηπεδούχο–αυτά που λέγαμε από το πρώτο «φύλλο»! Σας προϊδέασα, επίσης για την Λίβερπουλ, ενώ η Μπάρτσα χρειάστηκε ένα τρίλεπτο για να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Τέλος πάντων, η πρόβλεψη είναι άτιμο πράμα καi θέλει πάντα σύνεση, «κάτω το κεφάλι», ήγουν ταπεινότητα και σοβαρότητα, επειδή σήμερα μπορεί να επαληθευτούν οι προτάσεις και αύριο να πάνε Καιάδα.

Αυτή η Στήλη έχει τον δικό της «θεό». Παίζει με στατιστικά, δηλαδή, αριθμούς επαλήθευσης, τάσεις εμφάνισης σημείων, γνώση του χώρου και ένστικτο.

Αυτά θα τα δούμε μαζί να εκτυλίσσονται αγωνιστική την αγωνιστική, στο χορτάρι.

Ό,τι σας προτείνω θα είναι η βάση και των δικών μου δελτίων, επειδή αυτό είναι το σωστό. Η δε συμβουλή μου είναι, επειδή είναι υψηλές οι αποδόσεις, να ποντάρετε είτε σε μονά αποδεκτά, είτε σε ζητούμενα (2-3).

Οι προτάσεις μου για απόψε Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025:

Α) κωδ. 883 (21:45)

Όλνταμ-Γουόλσολ: Χ: 3,10

Η Όλνταμ αγωνίζεται στη τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου (Β’ Αγγλίας) και το φετινό χαρακτηριστικό της είναι οι ισοπαλίες. Οκτώ έχει φέρει έως τώρα εκ των οποίων η πέντε στην έδρα της! Από την άλλη, η Γουόλσολ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά δείχνει, εσχάτως, να βρίσκεται σε αγωνιστική κάμψη. Η προϊστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων σε αυτή την έδρα δείχνει ως φαβορί την φιλοξενούμενη.

Ωστόσο, η Γουόλσολ, όταν προσφέρεται με απόδοση στο 2,50-2,55 στο διπλό, δεν έχει κερδίσει ποτέ. Σε έξι αναμετρήσεις έχει μία ήττα και πέντε ισοπαλίες. Επομένως, το «Χ», είναι η μόνη λογική προσέγγιση ως σημείο.

Β) κωδ. 887 (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο- Παρί Σεν Ζερμέν: Over 3,5: 2,70

Ένστικτό και παρατήρηση είναι οι βάσεις αυτής της πρότασης. Ο Ερνέστο παίζει πάντα ανοιχτά και η PSG είναι μηχανή γκολ…

Γ) κωδ. 892 (22:00)

Ντόρτμουντ- Μπόντο Γκλιμτ: Over 3,5: 1,92

Tα αυτά με τα προηγούμενα σχόλιά μου ισχύουν και για την αναμέτρηση που σας προτείνω.

ΥΓ. Αν επέλεγα να ποντάρω σε μια κόντρα, θα σας πρότεινα το Κλαμπ Μπριζ-Άρσεναλ (κωδ. 889)

Οι Βέλγοι είναι μια ομάδα με χαρακτήρα που δεν αφήνει να πέσει χαμένο. Απόδειξη το 3-3 με την Μπάρτσα και το 4-1 με την Μονακό.

Η Άρσεναλ έρχεται από κακή εμφάνιση με την Άστον Βίλα… Δεν θα πόνταρα σε κάτι 1,37 που προσφέρουν στο διπλό, ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!

7,35 ο άσος, 5,25 η ισοπαλία, και η διπλή ευκαιρία, 1Χ, στο 2,95…

Με επιτυχία!

Σας περιμένω και αύριο…



Αδάμ Αδαμόπουλος