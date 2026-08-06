Αντιμέτωποι με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπει το νέο αυστηρό νομικό πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο είναι τέσσερις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έφοδο που πραγματοποίησε η Αστυνομία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνέλαβαν τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, μια εργαζόμενη και δύο πελάτες, οι οποίοι πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να παίζουν απαγορευμένα τυχερά παίγνια.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και πλέον αντιμετωπίζουν κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την πάταξη του παράνομου τζόγου, που έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, το αυστηρότερο πλαίσιο που έχει τεθεί σε ισχύ, σε διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων, προβλέπει κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ.

«Λουκέτο» και αφαίρεση άδειας λειτουργίας

Το συγκεκριμένο κατάστημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο κατάστημα είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση για παράνομο τζόγο τον περασμένο Νοέμβριο.

Το νέο πλαίσιο ποινών προβλέπει πλέον άμεση διοικητική σφράγιση αυτού του είδους των καταστημάτων, στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παιχνίδια, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους δήμους, ώστε να αποτρέπεται η επαναλειτουργία τους.

Πώς λειτουργούσε το στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Κατά την επιχείρηση στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 30 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μια κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), καθώς και 610 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. o προσωρινά υπεύθυνος χειριζόταν έναν server μέσω του οποίου εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανιζόταν τις οθόνες των υπολογιστών για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα, ενώ η υπάλληλος διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα παράνομα παίγνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, στη διάρκεια της εφόδου, σε δύο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν σε λειτουργία, εμφανίζονταν παιχνίδια τύπου «φρουτάκια» σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.