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Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται σήμερα με 6 δυνατές αναμετρήσεις.
Στις 19:45 αρχίζουν τα παιχνίδια Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ και Στουτγκάρδη-Βίκινγκ.
Στις 22:00 γίνεται η σέντρα στους αγώνες Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολι-Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατασαράι.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τα σημερινά ματς του Champions League.
Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες:
Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ
- Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1
Νάπολι-Άρσεναλ
- Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
- Να σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
- Να σκοράρει ο Αλεξάντερ Ίσακ
- Η Λίβερπουλ να κερδίσει, Over 2.5 γκολ και Over 8.5 κόρνερ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατασαράι
- Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ
- Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0
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