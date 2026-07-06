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Το ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου Πορτογαλία–Ισπανία ξεχωρίζει στη φάση των «16» του Παγκοσμίου. Σήμερα, στις 22:00, στο Ντάλας, διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι.

Ακολουθεί στις 03:00 το πρωί της Τρίτης, στο Σιάτλ, ο αγώνας ανάμεσα στις HΠΑ και το Βέλγιο.

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Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Πορτογαλία-Ισπανία (Δευτέρα, 22:00)

Nα σκοράρει: Λαμίν Γιαμάλ

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

ΗΠΑ-Βέλγιο (Τρίτη, 03:00)

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Να σκοράρει: K. Πούλισιτς

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