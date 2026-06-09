Μόλις 2 ημέρες απομένουν για την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα του τουρνουά, στην εκπομπή “Out of the Box stories” του Pamestoixima.gr, κάνοντας unboxing συλλεκτικών καρτών Panini, που γίνονται η αφορμή για να αναδειχθούν ωραίες ιστορίες και να συζητηθούν τα φετινά φαβορί και οι πιθανές εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Καλεσμένος στο δεύτερο επεισόδιο είναι ο έμπειρος αθλητικογράφος Γιώργος Θαναηλάκης, ο οποίος αποτελεί και την επίσημη «φωνή» της Panini. Μοιράζεται τις δικές του αναμνήσεις από Παγκόσμια Κύπελλα, αποκαλύπτει ποια ομάδα θεωρεί ότι θα φτάσει στον τελικό και ποιον θεωρεί κορυφαίο υποψήφιο για πρώτο σκόρερ.

Ποια κάρτα ήταν η καλύτερη του επεισοδίου και ποιο…παράπονο μετέφερε ο Madney για τις περιγραφές αγώνων του Θαναηλάκη;

Δείτε το δεύτερο απολαυστικό επεισόδιο του Out of the Box Stories :

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