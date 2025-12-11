Με εκατοντάδες χάρτινες σαΐτες και παιδικές ευχές γέμισε, την περασμένη Κυριακή, το «σπίτι» του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠανιώνιοCosmorama, τα φώτα έσβησαν, το γήπεδο ντύθηκε με τα χρώματα από τα Ευχοστολίδια και δεκάδες παιδιά εμφανίστηκαν στα διαζώματα, εκτοξεύοντας χάρτινες σαΐτες με τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Όταν το glass floor πήρε τη μορφή μιας γιγάντιας σαΐτας, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο καθηλωτική, με το μήνυμα από τα Ευχοστολίδια να ηχεί δυνατά: Όλοι μαζί μπορούμε κι εφέτος να πραγματοποιήσουμε τις ευχές χιλιάδων παιδιών που έχουν ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

Πώς μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα τις παιδικές ευχές

Με τα Ευχοστολίδια, την πρωτοβουλία που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για 12η συνεχή χρονιά, κάνουμε εφέτος πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ‘Ενωση «Μαζί για το Παιδί».

Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα σε ζωγραφιές, οι οποίες φιλοξενούνται στις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Golden Hall, στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και τον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας www.opapcsr.gr, οι ευχές είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας σε όλους εμάς την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσουμε.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο ΟΠΑΠ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς. Για κάθε ευχή που πραγματοποιούμε, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μία ακόμη, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον αντίκτυπο και την αξία της πρωτοβουλίας.