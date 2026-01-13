Αξέχαστο θα μείνει το 2025 για κάποιους τυχερούς παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς το δημοφιλές παιχνίδι άλλαξε τη ζωή τους για πάντα. Τη χρονιά που μας πέρασε, το ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε 8 μεγάλους νικητές στην πρώτη κατηγορία, οι οποίοι μοιράστηκαν περισσότερα από 71 εκατ. ευρώ.

Οι υπερτυχεροί κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ της Αττικής, της Κω, της Θεσσαλονίκης και της Κύπρου, ενώ δύο εξ’ αυτών συμμετείχαν στις κληρώσεις του παιχνιδιού διαδικτυακά, μέσω του opaponline.gr.

Μεταξύ των νικητών που προέβλεψαν σωστά όλους τους αριθμούς της κληρωτίδας, ήταν και οι δύο υπερτυχεροί που μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, καταθέτοντας τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και στο Παλαιό Φάληρο.

Έβρεξε νικητές στη δεύτερη κατηγορία

Το 2025, εκτός από τους μεγάλους νικητές της πρώτης κατηγορίας, το ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε και 225 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, μοιράζοντας συνολικά 22,5 εκατ. ευρώ σε όσους προέβλεψαν σωστά πέντε αριθμούς.

Οι τυχεροί 5άρηδες, που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας, κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr.

Έτσι, το ΤΖΟΚΕΡ μοίρασε συνολικά περισσότερα από 93 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, στις δύο πρώτες κατηγορίες του παιχνιδιού.

Έπαθλο 11 εκατ. ευρώ απόψε στις 22:00

Τουλάχιστον 11 εκατ. ευρώ διεκδικούν οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ απόψε το βράδυ, στην πρώτη κατηγορία του παιχνιδιού. Η κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Η προθεσμία για την κατάθεση δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας και μέσω διαδικτύου, λήγει στις 21:30.

