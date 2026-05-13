Νέο τζακ -ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κύρια κατηγορία. Έτσι στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 14 Μαΐου, θα διανεμηθεί στον νικητή ή τους νικητές το ποσό των 10.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης: 4, 5, 12, 18, 28 και Τζόκερ το 6.

Τα κέρδη ανά κατηγορία

5+1: 10.360.268,50 – ΤΖΑΚΠΟΤ

5: 3 νικητές από 100.000 ευρώ

4+1: 27 νικητές από 2.500 ευρώ

4: 658 νικητές από 50 ευρώ

3+1: 1.080 νικητές από 50 ευρώ

3: 22.388 νικητές από 2 ευρώ

2+1: 11.722 νικητές από 2 ευρώ

1+1: 44.533 νικητές από 1,50 ευρώ

2: 232.704 νικητές από 1 ευρώ