Άλλο ένα τζακ – ποτ έγινε στην αποψινή κλήρωση (2.946) του Τζόκερ το οποίο θα μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 22,4 εκατομμυρίων ευρώ, το υψηλότερο στα χρονικά του τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

Στην πρώτη κατηγορία 5 + 1, δεν βρέθηκε νικητής καταγράφοντας ακόμη ένα τζακ -ποτ. Καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία (5 + 1), το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, αναμένεται να ξεπεράσει τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι 12, 31, 29, 18, 26 και Τζόκερ το 15.

Παράλληλα 4 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ