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Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής. Σήμερα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις 2 ήττες από την Μπαρτσελόνα και την Βίρτους Μπολόνια.
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Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας
- Ματίας Λεσόρτ – Συνολικά Ριμπάουντ 9+
- Κέντρικ Ναν – Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+
- Πρώτος Σκόρερ Σιλβέν Φρανσίσκο
- Νάιτζελ Χέις Ντέιβις – Σύνολο Πόντων 14+
- Γκερσόν Γιαμπουσέλε – Συνολικά Ριμπάουντ 7+
- Ο Παναθηναϊκός να νικήσει, ο Σιλβέν Φρανσίσκο να δώσει 4+ ασίστ και ο Ματίας Λεσόρτ να πάρει 7+ ριμπάουντ
- Ο Παναθηναϊκός να νικήσει, ο Κέντρικ Ναν να πετύχει 20+ πόντους & ο Σιλβέν Φρανσίσκο να δώσει 4+ ασίστ
Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, υποδέχεται, αύριο στις 21:15, τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο μία ακόμα επιτυχία που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.
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