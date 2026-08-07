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Οι καθυστερήσεις στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που γίνονται με κρατικά χρήματα στο ΣΕΦ, οδήγησε στην ακύρωση του διαγωνισμού.
Η απόφαση ελήφθη μετά την εμπλοκή που προέκυψε στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΤΕΕ, δύο αποφάσεις του Ε΄ Κλιμακίου διαπίστωσαν παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.
Ως αποτέλεσμα, η σύμβαση με την ΤΕΚΑΛ, η οποία είχε αναδειχθεί μειοδότρια, δεν έλαβε το πράσινο φως για να υπογραφεί.
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