Οι καθυστερήσεις στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που γίνονται με κρατικά χρήματα στο ΣΕΦ, οδήγησε στην ακύρωση του διαγωνισμού.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εμπλοκή που προέκυψε στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΤΕΕ, δύο αποφάσεις του Ε΄ Κλιμακίου διαπίστωσαν παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.

Ως αποτέλεσμα, η σύμβαση με την ΤΕΚΑΛ, η οποία είχε αναδειχθεί μειοδότρια, δεν έλαβε το πράσινο φως για να υπογραφεί.

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